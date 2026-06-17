FIFA 2026 Dünya Kupası'na 2-0'lık Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım'da gözler D Grubu'nda Paraguay ile oynanacak ikinci maça çevrildi.

Kritik maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Uğurcan Çakır ile Samet Akaydın kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UĞURCAN ÇAKIR: 'ÜZÜLDÜK AMA BİR FİNAL MAÇI DEĞİLDİ TELAFİ ŞANSIMIZ VAR'

Uğurcan Çakır şöyle konuştu:

"Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimiz, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız.

Bir final maçı değildi aslında. Tabii ki ilk maç hepimiz çok kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Ama dediğim gibi bir final maçı değil. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah Paraguay maçını kazanıp 3 puan almak istiyoruz.

Meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Takımın morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzdeki iki maçı kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

SAMET AKAYDIN: 'ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ AMA SAÇA BIYIĞA GİRMEK SAÇMA'

Samet Akaydın ise şunları söyledi:

"Mutsuzuz çünkü ilk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Paraguay maçını kazanarak bunu telafi edeceğiz. Avustralya maçı bizi yıldırmadı.

Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım, her zaman böyle oldu.

Ülke olarak şunun farkına varmamız lazım, önümüzde çok kritik bir maç var ve bizim şu anda gerçekten desteğe ihtiyacımız var.

Biz eleştirilere açığız ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçı analiz edebiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına falan girmek bence saçma. Bunlar eleştiriden çıkıyor bence. Tek sıkıldığımız, kızdığımız konu bu. Yoksa en ağır şekilde eleştirilelim, sıkıntı yok.

İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok. Sabaha kadar uyuyamadık. Aşırı mutsuzduk."