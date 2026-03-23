A Milli Takım'da Romanya maçı öncesi bir sakatlık gelişmesi daha yaşandı.

Vincenzo Montella'nın aday kadrosunda yer alan Midtjylland'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aral Şimşir'den kötü haber geldi.

ARAL ŞİMŞİR: 'MİLLİ TAKIMA KATILAMAYACAĞIM'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aral Şimşir sakatlığı nedeniyle kampa katılamayacağını açıkladı.

Aral Şimşir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım.

Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim."