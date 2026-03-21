A Milli Takımımız, Romanya ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finali hazırlıklarını sürdürürken, iki oyuncu hakkında açıklama geldi.

Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı ve iki isme tedavi uygulandı.

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı, takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmasını sürdürdü.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"A Millî Takımımız, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarında ikinci günü geride bıraktı.



Video-analiz toplantısının ardından idman hazırlıkları için fitness salonuna geçen oyuncular, daha sonra A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda basına kapalı bir antrenman yaptı.



Bugünkü antrenman, dünkü çalışmada yer alan futbolcularımıza ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.



Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.



Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.



A Millî Takımımız, yarın saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu idmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak."