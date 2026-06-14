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A Milli Takımımızın deneyimli orta saha oyuncusu Salih Özcan, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk sınavımız olan Avustralya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Salih Özcan’ın sözleri:

“Hazırız, kendimize çok güveniyoruz. İyi başlamak istiyoruz, sonrasında galibiyet gelecektir.

Kaç senedir bu anı bekliyoruz... Heyecanlı değil, daha çok sevinç yaşıyoruz çünkü bugünlere geldik.

Stat dışındaki taraftarlarımızın görüntülerini gördük. Dünyanın her yerinde bizi destekliyorlar. Biz de onlar için oynayacağız.

Avustralya’ya iyi çalıştık, hızlı oyuncuları var. Kendimize güvenirsek maçı kazanırız.

ABD’nin kazanması bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz.”