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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Milliler daha sonra pas, son vuruş ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, çift kale taktik oyunla tamamlandı.

ORKUN VE MUHAMMED ANTRENMANA KATILMADI

Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ile hafif sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer, antrenmanda yer almadı.

Milli takım kampına yeni dahil olan Mustafa Eskihellaç ise takımla birlikte çalıştı.

MİLLİLER HAZIRLIKLARINI YARIN TAMAMLAYACAK

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.00'da gerçekleştireceği antrenmanla Fransa maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Son çalışmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye geçecek milliler, saat 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu ise saat 20.15'te düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.