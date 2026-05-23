Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

A Milli Takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüğü Riva'da bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Kerem Aktürkoğlu sakalandı.

HAZIRLIKLAR 2. GÜNDE 27 FUTBOLCUYLA DEVAM ETTİ

Vincenzo Montella yönetiminde basına açık yapılan antrenmana 27 futbolcu katıldı.

Acun Ilıcalı canlı yayında muhabirlik günlerine geri döndü Fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasının ardından antrenman sahasına gelen oyuncular burada dinamik ısınmanın sonrasında top kapma çalışmaları; son bölümde ise 7'şerli antrenman maçı yapıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI

Antrenman esnasında bir pozisyonda dizinden sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, idmanı yarıda bıraktı. Saha kenarına gelen milli oyuncu gözyaşlarına boğuldu. Kerem Aktürkoğlu'nun tetkik ve tedavisine başlandığı açıklandı.

AHMETCAN VE HAKAN BİREYSEL ÇALIŞTI

Mert Günok ve Yusuf Akçiçek bugünkü çalışmayla birlikte top başı yaparken, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik kulüpleriyle maçlarını henüz tamamlamamaları; Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç da izinli oluşları nedeniyle bugünkü çalışmada yer almadı. Ahmetcan Kaplan ve Hakan Çalhanoğlu ise sahada takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

A Milli Takımımız hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek