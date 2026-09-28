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A Milli Takım'ın bugün Bursa'da 21:45'te İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının resmi maç kadrosu belli oldu.

MONTELLA 6 OYUNCUYU KADROYA ALMADI

Ay-yıldızlılarda Uğurcan Çakır, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal, İlhan Fakılı ve Aral Şimşir kadroda yer almadı.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNDÜ

En dikkat çeken gelişme ise Orkun Kökçü'nün dönüşü oldu. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle Fransa karşılaşmasında forma giyemeyen 25 yaşındaki orta saha, İtalya maçı kadrosuna dahil edildi. Yıldız oyuncunun maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

UĞURCAN ÇAKIR CEZALI

Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle İtalya karşısında forma giyemeyecek.