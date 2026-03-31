Başkent Priştine’de yer alan Qendra Meydanı’nda bir araya gelen Türk ve Kosovalı taraftarlar, forma ve atkılarıyla maç saatini bekliyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor başta olmak üzere farklı takımların formalarını giyen Türk taraftarlar, A Milli Futbol Takımı’nın konakladığı otel önünde toplanarak tezahüratlarla destek verdi.

Kosovalı bir işletmeci ise açtığı pankartla Türk taraftarların ücretsiz çay ve kahve alabileceğini duyurdu. Kafe sahibi işletmecinin hazırladığı pankartın üzerinde, "Bugün rakibiz ama her zaman dostuz. Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok." ifadeleri yer aldı.