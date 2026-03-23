A Milli Takımımız Dünya Kupası bileti alabilmek için aşması gereken ilk engel olan Romanya ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı play-off yarı finalinin hazırlıklarını sürdürüyor.

MERİH DEMİRAL KAMPA KATILDI

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden kampa Vincenzo Montella'nın aday kadroda yer verdiği isimlerden Al-Ahli forması giyen Merih Demiral bugün katıldı.

CİDDİ BİR SAKATLIĞI VAR

Takımın kilit oyuncularından Merih Demiral'ın kampa katılması yüzleri güldürse de tecrübeli stoperin ciddi bir sakatlığının bulunduğu ve Romanya maçında forma giymesinin henüz belirsizliğini koruduğu belirtildi.

ROMANYA MAÇINDA OYNAMASI DÜŞÜK BİR İHTİMAL

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Romanya'ya karşı forma giymesine düşük bir ihtimal olarak bakılan Merih Demiral'ın durumu maç gününe kadar takip edilecek.

NE OLURSA OLSUN SAHADA OLMAK İSTİYOR

Ayrıca 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığına rağmen zorlu mücadelede sahada olmak istediği ve bu anlamda da her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.