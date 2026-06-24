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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nda başarısızlığın nedenleri tartışılmaya devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekipte özellikle gol yollarındaki etkisiz performans dikkat çekerken santrfor eksikliği kamuoyunda en çok konuşulan konuların başında geldi.

DENİZ GÜL TEK SAF SANTRFOR OLARAK KADRODAYDI

Milli takım kadrosunda klasik santrfor özelliklerine sahip tek isim olarak Porto forması giyen 21 yaşındaki Deniz Gül yer aldı.

Ancak teknik direktör Vincenzo Montella, turnuva boyunca hücum hattında daha önce farklı pozisyonlarda kullandığı Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi. Ay-yıldızlılar iki maçta da gol sevinci yaşayamazken, forvet tercihi eleştirilerin odağı oldu.

DEVŞİRME FORVET İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun santrfor sorununu çözmek amacıyla yabancı bir golcüyü devşirerek milli takıma kazandırmayı planladığı öne sürülmüştü. Söz konusu haber kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TFF'DEN NET AÇIKLAMA

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu kaynakları, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Federasyon cephesinin, gündemlerinde devşirme bir forvet çalışmasının bulunmadığını ifade ettiği ve ortaya atılan haberleri yalanladığı aktarıldı.