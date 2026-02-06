Vincenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy ve Cagliari’ye ziyaret

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, millî futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un formasını giydiği Serie A ekibi Cagliari’yi ziyaret etti.
A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy’un formasını giydiği Cagliari’yi ziyaret etti.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yardımcısı Daniele Russo ile birlikte CRAI Spor Merkezi’nde yapılan antrenmanı izleyen Montella, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
İtalyan teknik adam, idman sonrası Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ve Semih Kılıçsoy ile bir süre görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret, Montella’ya hediye edilen özel Cagliari formasıyla sona erdi.
Kaynak: Spor Servisi