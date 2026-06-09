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2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son kamp çalışmalarını ABD'nin Arizona eyaletinde sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın yüksek sıcaklıklara ilişkin yorumu herkesi güldürdü.

'ADANA'DAKİ SICAKLIĞI GÖRDÜĞÜM İÇİN ŞANSLIYIM'

Arizona'da 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarına dikkat çeken Montella, iklim şartlarına hızlı şekilde uyum sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Adana Demirspor'da görev yaptığı döneme gönderme yapan deneyimli teknik adam, "Buradaki sıcağa ve hava şartlarına adapte olmamız lazım. Ben Adana'daki sıcağı gördüğüm için şanslıyım." diyerek yüzleri güldürdü.

RAKİP ANALİZLERİ DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik heyet rakip analizlerini de sürdürüyor.

Montella, seyahat sürecini bile değerlendirdiklerini belirterek uçuş sırasında rakiplerin son maç görüntülerini izlediğini ve hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.