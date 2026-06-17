2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
MİLLİLER SAN FRANCISCO YOLCUSU
İlk karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, gruptaki kaderini yakından ilgilendiren mücadele öncesinde San Francisco'ya geçti.
Phoenix'teki hazırlıklarını tamamlayan milli takım kafilesi, otobüsle Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçti. Ay-yıldızlıları taşıyan uçak TSİ 21.00'de San Francisco'ya hareket etti.
Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.
PARAGUAY MAÇI CUMARTESİ GÜNÜ
Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçına Bay Area Stadı ev sahipliği yapacak. Kritik mücadele, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da başlayacak.
Avustralya karşısında puan çıkaramayan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Paraguay karşısında alacağı sonuçla gruptaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.