A Milli Takımımızın 24 yıl sonra Dünya Kupası vizesi aldığı Kosova galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında Vincenzo Montella açıklama yaptığı sırada öğrencilerinin sulu baskınına uğradı.

TOPLANTIYI BÖLÜP MONTELLA'YI ISLATTILAR

Büyük zaferler sonrası basın toplantılarında klasikleşen bir kutlamayı gerçekleştiren milli takım oyuncuları ellerinde su şişeleriyle birlikte basın toplantısının düzenlendiği salona girerek Montella'yı ıslattılar ve sevinç gösterisinde bulundu.

Montella başta şaşırsa da neler olduğunu anlamasıyla birlikte takımla birlikte sevinmeye başladı ve ortaya güzel görüntüler çıktı.

