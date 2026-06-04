Tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın maçları büyük heyecan yaratırken, ev sahibi ülkelerle Türkiye arasındaki zaman farkı nedeniyle taraftarlar geç saatlere kadar ekran başında kalacak.

A Milli Takım mesaisi başlıyor: Uykusuz geceler kapıda - Resim : 1

Turnuva boyunca toplam 104 maçın 53'ü, Türkiye saatiyle 00.00-05.00 arasında başlayacak.

Maç saatlerine göre dağılım incelendiğinde, en yoğun başlama saati olarak 22.00 öne çıkarken bu saate toplam 19 maç oynanacak. Bunu, saat 23.00'te başlayacak 10 ve 01.00'de başlayacak 9 maç takip edecek.

A Milli Takım mesaisi başlıyor: Uykusuz geceler kapıda - Resim : 2

Saat 04.00'teki 11 karşılaşma ise turnuvada Türk futbolseverleri en zorlayıcı zaman dilimlerinden olacak.

Sporseverlerin daha kolay takip edebileceği 20.00-23.00 arasındaki "prime-time" kuşağında ise 38 maç yer alacak. Bu rakam, turnuvadaki toplam maçların yüzde 36,5'ine karşılık geliyor.

Sabah kuşağı olarak değerlendirilen 05.00-07.00 saatleri arasında ise 13 maç oynanacak.

New York'ta oynanacak final mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

A Milli Takım mesaisi başlıyor: Uykusuz geceler kapıda - Resim : 3


TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

Avustralya - Türkiye: BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

20 Haziran Cumartesi:

Türkiye - Paraguay: San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

26 Haziran Cuma:

Türkiye - ABD: Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

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