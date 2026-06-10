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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğunda kullanılacak marşı belirlemek amacıyla güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen beste yarışmasında halkın tercihi belli oldu. Oylama sonucunda, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Bizim Çocuklar" adlı eser zirvede yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Yusuf Tekin'in milli takım için Dünya Kupası sürecinde kullanılacak marşın güzel sanatlar liseleri öğrencileri tarafından hazırlanması yönündeki çağrısının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğinde yarışma düzenlendi. Organizasyona Türkiye genelinden toplam 82 eser başvurusu yapıldı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Türker Tozer, Proje Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş, orkestra şefi Murat Kodallı, besteci ve müzisyen Ali Otyam, müzisyen Ali Tufan Kıraç ile oyuncu Oktay Gürsoy'dan oluşan jüri, değerlendirmeler sonucunda beş eseri finale taşıdı. Finale kalan çalışmalar daha sonra halk oylamasına açıldı.

Yapılan oylamanın ardından birinciliği, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Bizim Çocuklar" isimli eser elde etti.

Eserin söz ve müziğine okul öğrencileri İlker Gerez, Arda Aktüre, Emir Ali Coşkungün ve Emin Utku Özçivi imza attı. Öğrenciler aynı zamanda eseri seslendiren isimler oldu.

Marşın hazırlanma ve kayıt sürecinde koordinatör öğretmenler Cemil Hadi Bulut, Mehtap Keşan Akdoğan, Mehmet Emin Bilen ve Burhan Büke de öğrencilere destek verdi.

Halkın oylarıyla birinciliğe ulaşan "Bizim Çocuklar" için profesyonel bir klip de hazırlandı.

Bursa Merinos Stadyumu'nda yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla gerçekleştirilen çekimlerin ardından klip yayına hazır hale getirildi.