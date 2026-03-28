A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda oynayacağı Kosova maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan yağmurlu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti.

Isınma hareketleri ve düz koşularla başlayan antrenman, topla yapılan çalışmalarla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Kosova karşılaşmasının taktik hazırlıkları üzerinde duruldu.

Antrenmanda Zeki Çelik takımla çalışırken, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Mecnun Otyakmaz de takip etti. Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.