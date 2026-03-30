2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı’nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular statta kısa süre yürüyerek zemini ve saha koşullarını inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı saha kenarından takip etti.

Statta hatıra fotoğrafı çektiren ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti.