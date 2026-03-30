Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolundaki kritik Kosova sınavı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Play-off finalinin rövanşı için yarın deplasmanda sahaya çıkacak milliler, son idmanını TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Montella gözetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Yoğun yağmur altında yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Kosova karşılaşmasının taktik planı üzerinde durulduğu öğrenildi.

MERİH DEMİRAL BİREYSEL ÇALIŞTI

Dikkat çeken gelişme, savunmanın önemli ismi Merih Demiral’dan geldi. Tecrübeli futbolcu takımla birlikte idmana katılmadı ve bireysel program uyguladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz da son antrenmanı yerinde takip etti.

PRİŞTİNE’YE HAREKET EDİLİYOR

Milli takım kafilesi saat 16.30’da Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı’ndan Kosova’nın başkenti Priştine’ye hareket edecek.

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye saatiyle 19.00’da karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı’nda kısa bir yürüyüş yapacak.

Yürüyüşün ardından teknik direktör Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu basının karşısına geçerek soruları yanıtlayacak.