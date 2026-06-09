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A Milli Futbol Takımı'nın antrenman dönüşü yolculuğu sırasında üzücü bir kaza meydana geldi. Arizona Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirdiği idmanın ardından iki otobüsle hareket eden milli takım kafilesine eşlik eden motosikletli polis ekiplerinden biri kaza yaptı. Olayda bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

OTOYOL TRAFİĞİ DURDURULDU

Kazanın hemen ardından bölgedeki polis ekipleri güvenlik amacıyla otoyol trafiğini tamamen durdurdu. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MİLLİ TAKIM GÖREVLİLERİ YARDIMA KOŞTU

Yaralı polis memuruna ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirilirken, takım kafilesinde bulunan görevliler de destek olmak amacıyla otobüslerden aşağı indi. Yaşanan kaza ve yürütülen çalışmalar nedeniyle kafile otoyolda yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kaldı.