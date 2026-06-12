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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Kanada’nın Vancouver kentinde Avustralya karşısında çıkacak.

BC Place Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 07.00’de başlayacak. Mücadelede Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Valenzuela’nın yardımcı hakemliklerini yine aynı ülkeden Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega görev yapacak.

Grubun diğer karşılaşmasında ise ev sahibi ülkelerden ABD ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Los Angeles’taki mücadele 13 Haziran’da TSİ 04.00’te oynanacak.

KENAN YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor.

Milli takımın son antrenmanında ilk bölümde takımla çalışan Kenan, ardından bireysel çalıştı.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak.

Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:

20 Haziran Cumartesi

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma

05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)