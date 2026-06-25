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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son sınavını ABD karşısında verecek.

Ay-yıldızlı ekip, D Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Los Angeles Stadı'nda ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.

ABD LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Grubun diğer karşılaşmasında Avustralya ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grup liderliğini garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye ise ilk iki maçını kaybederek gruptan çıkma şansını yitirdi.

EKSİK BULUNMUYOR

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ekibinde ABD karşılaşması öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle veda ederek moral kazanmayı hedefliyor.

ADAY KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)