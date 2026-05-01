Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'ın hazırlık maçı programı açıklandı.

İKİ FARKLI KITADA İKİ SINAV

A Milli Takım, 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. İkinci hazırlık maçı ise 6 Haziran’da ABD’nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela’ya karşı oynanacak. Müsabakaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

KUZEY MAKEDONYA İLE TARİHİ REKABET

Ay-Yıldızlılar, Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Türkiye 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kuzey Makedonya, son dönemde özellikle UEFA Uluslar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çekti ve C Ligi’nden B Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi. Balkan temsilcisi, Dünya Kupası elemelerinde ise play-off şansını değerlendiremedi.

VENEZUELA İLE İLK KEZ

A Milli Takım, Venezuela ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Güney Amerika temsilcisi, Dünya Kupası geçmişi bulunmayan ancak son yıllarda rekabet gücünü artıran ekipler arasında yer alıyor.

Venezuela, son olarak Copa América’da çeyrek finale kadar yükselirken, hazırlık maçlarında da farklı rakiplere karşı test edildi.