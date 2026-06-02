A Milli Takım Dünya Kupası için ABD'ye yolculuğu başladı

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden takım otobüsüyle ayrılan ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Milli takım kafilesi, buradan kalkan özel bir uçuşla ABD'ye doğru yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentindeki havalimanına iniş yapacak olan milliler, buradaki işlemlerinin ardından kamp yapacağı Miami şehrine geçiş yapacak.