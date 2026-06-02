A Milli Takım Dünya Kupası için ABD'ye yolculuğu başladı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahne alacak A Milli Futbol Takımı, turnuvanın düzenleneceği Kuzey Amerika'ya hareket etti. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye giden ay-yıldızlı kafile, Miami'de kampa girecek.
Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Futbol Takımı'nın turnuva yolculuğu resmen başladı.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden takım otobüsüyle ayrılan ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Milli takım kafilesi, buradan kalkan özel bir uçuşla ABD'ye doğru yola çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentindeki havalimanına iniş yapacak olan milliler, buradaki işlemlerinin ardından kamp yapacağı Miami şehrine geçiş yapacak.
Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bir üst tura yükselme mücadelesi verecek olan Türkiye, turnuva öncesi son hazırlık müsabakasına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile karşı karşıya gelerek turnuva hazırlıklarını tamamlayacak.
A Milli Futbol Takımı, dev turnuvanın grup aşamasındaki ilk resmi maçında ise Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Büyük bir merakla beklenen bu ilk grup mücadelesi, 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda oynanacak.