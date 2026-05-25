A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

8 İSİM İZİNLİ

Milli takımda Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç izinli oldukları için antrenmanda yer almadı.

HAKAN VE KEREM ANTRENMANA ÇIKMADI

Hakan Çalhanoğlu ile Kerem Aktürkoğlu ise sakatlıkları nedeniyle çalışmaya katılmadı.

HACIOSMANOĞLU TAKİP ETTİ

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yerinden takip etti.

Ay yıldızlı ekip, yarın yapılacak saha testlerinin ardından iki gün izin yapacak.