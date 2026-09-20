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Kaynak: AA

Ay-yıldızlı ekibe davet edilen futbolcular, yarın saat 12.00 itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki ilk sınavları öncesindeki ilk antrenmanını da aynı gün saat 18.00'de basına ilk 15 dakikası açık olacak şekilde gerçekleştirecek.

ADAY KADRODA 4 YENİ İSİM SÜRPRİZİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal kariyerlerinde ilk kez çağrıldı.

A Milli Takım’ın 29 kişilik geniş aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

İLK HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA SÜRECEK

Milli takım, 24 Eylül Perşembe gününe kadar çalışmalarını İstanbul'da devam ettirecek. Perşembe günü saat 16.00'da basına açık yapılacak idmanın ardından kafile, Fransa maçı için karayoluyla Kocaeli'ye hareket edecek.

DEV DEVLER LİGİNDEKİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi 1. Grup'taki zorlu maç programı ise şu şekilde belirlendi:

25 Eylül Cuma: 21.45 Türkiye-Fransa (Kocaeli)

28 Eylül Pazartesi: 21.45 Türkiye-İtalya (Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk)

2 Ekim Cuma: TSİ 21.45 Belçika-Türkiye (Maurice Dufrasne)

5 Ekim Pazartesi: TSİ 21.45 İtalya-Türkiye (Renato Dall'Ara)