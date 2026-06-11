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Dünya Kupası'nda ilk maçını Vancouver'da Avustralya ile oynayacak olan A Milli Takım, ABD'deki kamp merkezi Arizona'dan ayrılarak Kanada'ya hareket etti.

Otobüsle Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçen milli takım kafilesini taşıyan uçak TSİ 20.00'de kalktı.

Kafileye TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da eşlik etti.

Milliler, Vancouver'da ilk antrenmanını 12 Haziran TSİ 04.30'da Killarney Park'ta gerçekleştirecek.

ARAL ŞİMŞİR İLE DEMİR EGE TIKNAZ SABAH SAATLERİNDE YARILMIŞTI

A Milli Takım'da 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuna alınmamasına rağmen herhangi sakatlık yaşanma ihtimaline karşılık ABD'ye götürülen Aral Şimşir ile Demir Ege Tıknaz Kanada yolculuğu öncesi Arizona'daki kamp merkezinde sabah saatlerinde ayrıldı.