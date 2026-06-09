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Arizona Athletic Grounds'ta yapılan çalışma, teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman programı hafif tempolu koşularla başladı. Daha sonra oyuncular üç ayrı gruba ayrılarak top kazanma ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

Teknik ekibin belirlediği program doğrultusunda idmanın son bölümünde dar alanda çift kale karşılaşma oynandı. Günün çalışması şut organizasyonlarıyla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle tedavi süreci devam eden Kenan Yıldız ise takım arkadaşlarından ayrı olarak bireysel çalışma yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.

TARAFTARLAR YAKINDAN TAKİP ETTİ

Milli takımın Arizona'daki ilk saha çalışması, tribünlerde bulunan futbolseverlerin ilgisi eşliğinde gerçekleşti.

MONTELLA YÖNETİMİNDE YOĞUN TEMPO

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönettiği idmanda oyuncuların yüksek tempoda çalıştığı görüldü.

KENAN YILDIZ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Tedavi süreci devam eden genç futbolcu, antrenman programını bireysel olarak sürdürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefi doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

MİLLİLERE BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını 3 binin üzerinde taraftar takip etti.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar, milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti.

İdman öncesinde tribünler, milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı.