A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olurken dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Ay-yıldızlılar, bu sezon Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti ve galibiyet hasretini sürdürdü.
38 YIL SONRA GELEN MAĞLUBİYET SERİSİ
Türkiye, İtalya karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.
A Milli Takım böylece yaklaşık 38 yıl sonra ilk kez dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.