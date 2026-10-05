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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olurken dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, bu sezon Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti ve galibiyet hasretini sürdürdü.

38 YIL SONRA GELEN MAĞLUBİYET SERİSİ

Türkiye, İtalya karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

A Milli Takım böylece yaklaşık 38 yıl sonra ilk kez dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.