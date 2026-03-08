2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Türkiye Kadın Millî Futbol Takımı, deplasmanda Kuzey İrlanda Kadın Millî Futbol Takımı’nı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsviçre Kadın Millî Futbol Takımı, deplasmanda Malta Kadın Millî Futbol Takımı’nı 4-1 mağlup etti.

Lurgan’da oynanan mücadeleyi TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Muhammet Akçay ile Hakan Kıvanç ve beraberindeki Türk heyeti tribünden takip etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçını 14 Nisan’da İsviçre deplasmanında oynayacak. Ay-yıldızlılar, rakibini 18 Nisan’da Sinop’ta konuk edecek.