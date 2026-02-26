Türkiye Kadın Milli Hentbol Takımı’nın, 2026 EHF Kadınlar Avrupa Kupası’nda Çekya ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre milliler, 4 Mart’ta Kastamonu’da oynanacak üçüncü karşılaşma ve 7 Mart’ta Çekya’da yapılacak dördüncü maç öncesinde Kastamonu’da kamp çalışmalarına başladı.

Ay-yıldızlı ekip, Kastamonu’daki hazırlık sürecini tamamladıktan sonra ilk sınavına çıkacak. Milliler, ardından deplasmanda oynanacak mücadele için Çekya’ya gidecek.

Milli Takımızın, Çekya maçları kadrosu şu şekilde:

- Kaleci: Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz

- Sol kanat: Beyzanur Türkyılmaz, Ceylan Aydemir

- Sağ kanat: Emine Gökdemir, Seval Bozova

- Sol oyun kurucu: Hande Muhcu, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ, Yağmur Özler

- Orta oyun kurucu: Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel

- Sağ oyun kurucu: Beyza Gedik, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci

- Pivot: Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen, Nurceren Akgün Göktepe