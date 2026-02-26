Türkiye Kadın Milli Hentbol Takımı’nın, 2026 EHF Kadınlar Avrupa Kupası’nda Çekya ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı.
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre milliler, 4 Mart’ta Kastamonu’da oynanacak üçüncü karşılaşma ve 7 Mart’ta Çekya’da yapılacak dördüncü maç öncesinde Kastamonu’da kamp çalışmalarına başladı.
Ay-yıldızlı ekip, Kastamonu’daki hazırlık sürecini tamamladıktan sonra ilk sınavına çıkacak. Milliler, ardından deplasmanda oynanacak mücadele için Çekya’ya gidecek.
Milli Takımızın, Çekya maçları kadrosu şu şekilde:
- Kaleci: Sude Karademir, Yağmur Bembeyaz
- Sol kanat: Beyzanur Türkyılmaz, Ceylan Aydemir
- Sağ kanat: Emine Gökdemir, Seval Bozova
- Sol oyun kurucu: Hande Muhcu, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ, Yağmur Özler
- Orta oyun kurucu: Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel
- Sağ oyun kurucu: Beyza Gedik, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci
- Pivot: Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen, Nurceren Akgün Göktepe