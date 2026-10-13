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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final rövanşında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan ay-yıldızlılar, rövanş karşılaşmasından 2-0 mağlup ayrıldı.

GOLLER SON DAKİKALARDA GELDİ

Slovenya, 84. dakikada Sternad'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Kastelec'in golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Bu sonuçla Slovenya, iki maç sonunda 5-3'lük toplam skorla tur atladı. A Milli Kadın Futbol Takımı ise Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.