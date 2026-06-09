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2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki son maçında Malta'ya konuk olan A Milli Kadın Futbol Takımı, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MFA Centenary Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 7. dakikada Alexandra Gatt'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

İlk yarıda üstünlüğünü sürdüren milliler, 38. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Türkiye, 52. dakikada Selen Gül Altunkulak'ın kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

Daha önce play-off oynamayı garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, grubu 13 puanla ikinci sırada bitirdi.

GÖZLER KURA ÇEKİMİNDE

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi, 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Çift maç eleme sistemine göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları ise 5-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu aşamayı geçen ekipler ikinci tur play-off mücadelesine yükselecek.