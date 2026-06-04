A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’taki beşinci sınavında yarın Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
Pendik Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak.
Geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 7 puanla grubun ikinci sırasında bulunuyor.
Konuk Kuzey İrlanda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
İki ekip arasında Kuzey İrlanda’da oynanan ilk karşılaşmayı A Milli Takım 1-0’lık skorla kazanmıştı.