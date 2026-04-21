Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında önemli bir yükseliş elde etti. Açıklanan güncel listede milliler, 7 basamak birden çıkarak 51. sıraya yerleşti.

FIFA tarafından yayımlanan sıralamada Türkiye, 1475 puana ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, son dönemde aldığı sonuçların karşılığını sıralamada yukarı yönlü bir çıkışla aldı.

İSVİÇRE MAÇI 1-1 BİTMİŞTİ

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Türkiye, son olarak sahasında İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sonuç da sıralamaya doğrudan etki eden karşılaşmalar arasında yer aldı.

ZİRVEDE İSPANYA

Listenin zirvesinde İspanya Kadın Milli Futbol Takımı yer almayı sürdürürken, ABD Kadın Milli Futbol Takımı ikinci sıradaki konumunu korudu. Üçüncülükte ise İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı, Almanya Kadın Milli Futbol Takımı’nı geride bırakarak yer aldı.