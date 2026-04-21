A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda zorlu rakiplerle eşleşti.
Yapılan kura çekimi sonrası millilerin grubunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko yer aldı.
KURA BERLİN’DE ÇEKİLDİ
4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek turnuvanın kura çekimi, başkent Berlin’deki Kraftwerk Berlin’de gerçekleştirildi.
Törene FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ve turnuvaya katılacak ülkelerin temsilcileri katıldı.
TÜRKİYE 4. TORBADAN GİRDİ
Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katıldı.
Millilerin yer aldığı C Grubu şu şekilde oluştu:
Avustralya, Belçika, Porto Riko, Türkiye
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali
B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan
C Grubu: Avustralya, Belçika, Porto Riko, Türkiye
D Grubu: ABD, İtalya, Çin, Çekya