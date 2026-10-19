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Kaynak: AA

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Frederic Dusart oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu, 48 yaşındaki Fransız teknik adamla anlaşmaya varıldığını duyurdu. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı’nı da çalıştıran Dusart, ay-yıldızlı ekibin yeni başantrenörü olarak görevlendirildi.

2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçemeyen A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Andrea Mazzon ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Dusart getirildi.

Ay-yıldızlılar, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu’ndaki mücadelesine kasım ayında devam edecek. Milliler, 11 Kasım’da Karadağ ile karşılaşırken 14 Kasım’da ise İsrail karşısında galibiyet arayacak.