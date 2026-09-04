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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk sınavını Belçika karşısında verdi. Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanan C Grubu mücadelesinde milliler, güçlü rakibine 89-75 mağlup oldu.

TURNUVAYA YENİLGİYLE BAŞLADILAR

Karşılaşma boyunca mücadeleyi bırakmayan Potanın Perileri, Belçika karşısında zaman zaman farkı eritmeye çalışsa da parkeden 89-75'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'na yenilgiyle başlamış oldu.

SIRADAKİ RAKİP AVUSTRALYA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Berlin Arena'da oynanacak mücadele saat 12.30'da başlayacak.

Grup etabı Porto Riko maçıyla tamamlanacak

Milliler, grup aşamasındaki son karşılaşmasını ise 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko'ya karşı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek final umutlarını sürdürmek için kalan iki maçtan galibiyet çıkarmayı hedefleyecek.