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Kaynak: Haber Merkezi

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 87-71 mağlup ayrıldı.

İKİNCİ MAÇTA DA GALİBİYET GELMEDİ

Turnuvadaki ilk karşılaşmasında Belçika'ya mağlup olan Türkiye, Avustralya karşısında da istediği sonucu alamadı. Böylece milliler, grupta oynadığı ilk iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

SIRADAKİ RAKİP PORTO RİKO

A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 7 Eylül'de Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bu mücadelede turnuvadaki ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak.