Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mart ayında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları öncesinde kulüp ziyaretleri turuna Roma ile başladı.

Montella, Roma kulübünün Trigoria’daki tesislerini ziyaret ederek kıdemli danışman Claudio Ranieri, teknik direktör Gian Piero Gasperini ve milli futbolcu Zeki Çelik ile bir araya geldi.

Takımın antrenmanını da takip eden Montella’ya ziyaret sırasında A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo eşlik etti.