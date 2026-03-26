A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde resmi yemek organizasyonu gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre davette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ve eski başkan Servet Yardımcı ile iki ülkenin federasyon yöneticileri ve temsilcileri yer aldı.

Organizasyonda Hacıosmanoğlu ile Burleanu karşılaşma öncesi iyi dileklerini paylaşırken karşılıklı olarak hediyeler sundu.