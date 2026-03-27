Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Semih, Romanya karşısındaki maçın ardından Ümit Milli Takım kadrosuna geçti.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerine katılmak için Hırvatistan ile liderlik mücadelesi veren Ümit Milli Takım, grup liderliğini elinde bulunduruyor.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 31 Mart’ta deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma, Opus Arena’da oynanacak ve TSİ 18.30’da başlayacak.