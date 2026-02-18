Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

A Milli Futbol Takımızın, Dünya Kupası play-off maçındaki rakibi Romanya'da Lucescu'nun rahatsızlığı nedeniyle teknik direktörlük görevinde değişikli yapıldı.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Romanya Milli Takımı’nda, 26 Mart’ta A Milli Takımımız ile Dünya Kupası play-off maçı öncesinde tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu yerine yeni bir çalıştırıcı arayışı başladı.

A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Sağlık sorunları yaşayan 80 yaşındaki Lucescu, Bükreş’te yapılan kontroller ve önerilen tedavi programının ardından ikinci bir görüş almak üzere Brüksel’e giderek tedavi altına alındı.

A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Gigi Becali, “Bir kontrol daha olacak. Muhtemelen ailesi de evde kalması yönünde baskı yapıyor. Stresle ilgili bir karar vermesi gerekiyor. Bence bu çok büyük bir yük! Dünya Kupası elemeleri söz konusu. Dünya Kupası’na katılmak onun son hayali” dedi.

A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Răzvan Burleanu, “Lucescu, ikinci bir tıbbi görüş almak için yurt dışına gidecek ve 20 Şubat’a kadar Mart ayındaki maçlarda milli takımın başında olup olmayacağına dair bir karar verebileceğiz. Şu anda her türlü senaryoya hazırız” açıklamasında bulundu.

A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Gheorghe Hagi, Burleanu’dan gelen milli takım teknik direktörlüğü teklifini reddetti.

A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Bunun üzerine federasyon, görev yapan 71 yaşındaki eski teknik direktör Mihai Stoichiță ile Türkiye maçı için anlaşmaya vardı.

A Milli Takımımızın rakibi Romanya'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Kariyerinde birçok takımı çalıştıran deneyimli hoca, 2002-03 sezonunda Ankaragücü'nde de görev yapmıştı.

Kaynak: Spor Servisi
