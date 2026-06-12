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Kaynak: AA

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, fitness salonunda ısınma ve bireysel program dâhilinde çalıştı. Milliler daha sonra sahada sürat ve taktik çalışmaları yaptı.

Kenan Yıldız bireysel idmanlara devam ederken; son bölümde de çift kale maç oynandı. Ay-yıldızlıların akşamki çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın yerel saatle 10.00’da Arizona’dan Vancouver’a yolculuk edecek.

A Milli Takım, Vancouver’daki Killarney Park’ta yerel saatle 18.30’da yapacağı antrenmanla Avustralya maçının hazırlıklarına devam edecek.