A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunları kadroları açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre söz konusu organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

VNL

Pasör: Muhammed Kaya, Murat Yenipazar, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçör: Efe Bayram, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

AKDENİZ OYUNLARI

Pasör: Doğukan Yaltıraklı, Hilmi Şahin, Özgür Benzer

Pasör çaprazı: Can Koç, Doğan Karakoç

Smaçör: Altay Demirci, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncu: Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Mert Cuci, Tuna Uzunkol, Yunus Emre Tayaz

Libero: Abdülsamet Yalçın, Umut Özdemir

Ziraat Bankkart, Kupa Voley’de 3-0’lık galibiyetle şampiyon olduZiraat Bankkart, Kupa Voley’de 3-0’lık galibiyetle şampiyon olduSpor