Kaynak: DHA

Kanada'nın Ottawa kentinde düzenlenen 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Filenin Efeleri'nin etkili performansı büyük beğeni toplarken, karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da tribünden takip etti.

GÖKÇEN YÜKSEL: 'NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK'

Galibiyet sonrası konuşan Gökçen Yüksel, takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Yüksel, "Takımıma katkı sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Fransa karşısında sahada ne kadar güçlü bir ekip olduğumuzu gösterdik. Önümüzde iki önemli maç daha var. Bu karşılaşmaları da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

ADİS LAGUMDZİJA: 'HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Takımın performansından memnun olduğunu söyleyen Adis Lagumdzija ise gözünü İtalya maçına çevirdi.

Lagumdzija, "ABD karşısında ortaya koymak istediğimiz oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamamıştık. Ancak Fransa karşısında çok daha iyi bir performans sergiledik. Her geçen gün daha iyi voleybol oynayacağımıza inanıyorum. İtalya maçı da oldukça zorlu geçecek." ifadelerini kullandı.

AHMET TÜMER: 'TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşma boyunca disiplinlerini koruduklarını vurgulayan Ahmet Tümer, takım arkadaşlarını övdü.

Tümer, "Takımımla gurur duyuyorum. Herkes bu galibiyet için büyük emek verdi. Maç boyunca disiplinimizi koruduk. Umarım İtalya karşısında da sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz." diye konuştu.

EFE BAYRAM: 'ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET'

Efe Bayram ise son iki olimpiyat şampiyonunu mağlup etmenin önemine dikkat çekti.

"Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Son iki olimpiyatın şampiyonu Fransa'yı 3-0 mağlup etmek ve bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi almak bizim adımıza çok değerliydi. En önemlisi takım olarak çok iyi bir uyum sergiledik." dedi.

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

Milletler Ligi'nin ilk haftasında yoluna devam eden Filenin Efeleri, üçüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - İtalya mücadelesi, 14 Haziran Pazar günü TSİ 02.30'da oynanacak.