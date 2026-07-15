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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk karşılaşmasında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

Mücadele boyunca üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 25-23, 25-19 ve 25-18'lik setlerle kazanarak üçüncü etaba etkili bir başlangıç yaptı.

ALTINCI GALİBİYET GELDİ

Türkiye, Sırbistan karşısında aldığı sonuçla Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında altıncı galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Sırbistan ise organizasyondaki beşinci mağlubiyetini yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP UKRAYNA

Filenin Efeleri, üçüncü haftadaki ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü TSİ 17.30'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.