Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından verilen özel davet kontenjanı sayesinde Türkiye, 2027 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 13-31 Ocak 2027 tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 32 ülkenin mücadele edeceği organizasyonda ilk kez boy gösterecek.

RAKİPLER KURA ÇEKİMİYLE BELLİ OLACAK

Milli takımın grup aşamasındaki rakipleri, Almanya'nın Münih kentinde yarın TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda netlik kazanacak.

12 ÜLKE ARASINDAN SEÇİLDİ

Federasyonun açıklamasında, milli takımın eleme sürecinde ortaya koyduğu performansın ve yürütülen diplomatik çalışmaların etkili olduğu belirtildi. Türkiye'nin, Macaristan, İsviçre, Avusturya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 12 aday ülke arasından seçilerek özel davet hakkı kazandığı ifade edildi.

TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATILDI

Bu gelişmeyle birlikte A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ilk Türk erkek hentbol takımı olarak tarihe geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Bu başarı, Türk hentbolunun dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır. Türk hentbol tarihinde bir ilki daha yaşamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alt yaş kategorilerinden A milli takımlara kadar ortaya koyduğumuz gelişim ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, artık dünya hentbol kamuoyu tarafından da net şekilde görülmektedir. Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etmemiz bunun en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Çebi, Dünya Şampiyonası'na katılımın kendileri için yeni başlangıçların habercisi olduğunu vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'na katılım bizim için bir son değil, yeni başlangıçların habercisidir. Şimdi hedefimiz, A Milli Erkek Takımı'mızla tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Norveç, Avusturya ve Gürcistan'ın yer aldığı eleme grubundan çıkarak yeni bir ilke daha imza atacağımıza inanıyoruz. Türk hentbolunun geleceğine güveniyoruz, gençlerimize inanıyoruz. Yeni başarı hikayeleri yazmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.