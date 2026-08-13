Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, elemelerin ikinci tur J Grubu'ndaki ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü Litvanya'yı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Milliler, bu pencerenin ikinci karşılaşmasında ise 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda deplasmanına çıkacak. Laugardalshöll Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Ömer Kutluay ve Darius Karutasu, kariyerlerinde ilk kez A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen (Beşiktaş), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Cedi Osman (PAOK), Adem Bona (Philadelphia 76ers), Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay (Real Madrid)