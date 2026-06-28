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Kaynak: DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sportif Direktör Alper Yılmaz, Başantrenör Ergin Ataman ile milli oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

TÜRKOĞLU: HEDEFİMİZ KATAR'DA OLMAK

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarının ardından milli takımın yükselen grafiğine dikkat çekerek, Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkoğlu, iki karşılaşmanın da kazanılması halinde grubun lider tamamlanacağını belirterek, asıl hedeflerinin 2027 Dünya Kupası'nda Katar'da mücadele etmek olduğunu ifade etti.

ERGİN ATAMAN: AVRUPA'NIN EN FORMDA TAKIMIYIZ

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ise dört maçta dört galibiyet aldıklarını hatırlatarak, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinciliğin ardından Türkiye'nin Avrupa basketbolunun en formda takımı olarak gösterildiğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, Bosna Hersek deplasmanının zorlu geçeceğini ancak hedeflerinin iki maçı da kazanarak ikinci gruba 6'da 6 ile yükselmek olduğunu vurguladı. Ataman ayrıca, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ardından Ömer Kutluay ve Darius Karutasu gibi genç oyuncuların A Milli Takım kadrosuna dahil edilebileceğini açıkladı.

ALPEREN VE CEDİ'DEN GALİBİYET MESAJI

NBA'de forma giyen Alperen Şengün, grubu namağlup tamamlayarak bir üst tura avantajlı gitmek istediklerini belirtti.

Milli takımın tecrübeli isimlerinden Cedi Osman ise Bosna Hersek deplasmanının zor geçeceğini ancak iki maçı da kazanarak Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

ALPER YILMAZ: İLK HEDEFİMİZ 6 GALİBİYET

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz da ilk etapta pencereyi 6 galibiyetle tamamlamak istediklerini belirterek, Dünya Kupası yolunda adım adım ilerleyeceklerini ifade etti. Yılmaz, milli forma için fedakârca mücadele eden tüm oyunculara teşekkür etti.